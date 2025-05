Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Nach Verkehrsunfallflucht mit Kind - Zeugen gesucht!

Schleswig (ots)

Am Mittwochmittag (14.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 11-jährigen Jungen und einem/einer bislang unbekannten Fahrradfahrer(in), bei dem der Junge verletzt wurde. Der/die Fahrradfahrer(in) entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Schleswig sucht jetzt nach Unfallzeugen.

Gegen 13:45 Uhr ging der 11-jährige Junge zu Fuß den linksseitig gelegenen Gehweg der Bellmannstraße in Schleswig entlang in Richtung der Bruno-Lorenzen-Schule. Auf Höhe der Einmündung zur Fehrstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen einem/einer verbotswidrig auf dem Gehweg fahrenden Fahrradfahrer(in) und dem Kind. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß am Auge verletzt. Der/die unbekannte Radfahrer(in) hielt aufgrund des Zusammenstoßes kurz an und setzte die Fahrt im Anschluss in Richtung Moltkestraße fort.

Der/die unbekannte Fahrradfahrer(in) soll mit einem silberfarbenen Fahrrad unterwegs gewesen und eine schwarze Jacke getragen haben.

Das Polizeirevier Schleswig hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den/die Unfallverursacher(in) und weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04621/840 oder per E-Mail an Bezirksdienst.Schleswig.PR@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell