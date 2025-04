POL-EL: Wilsum - Kabel gestohlen

Papenburg (ots) - Am Bokeler Grenzweg in Aschendorf kam es am Freitag zwischen 11.10 und 12.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer unmittelbar im Einmündungsbereich der Bokeler Straße einen am Straßenrand geparkten schwarzen Opel Astra. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu ...

mehr