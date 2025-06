Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, den 27.06.2025, 12.00 Uhr bis Sonntag, den 29.06.2025, 12.00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz i.d.N. - Einbruch in Wohnhaus

Am vergangenen Freitag drangen Täter in der Zeit von 09.00 Uhr und 13.10 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Keilerweg" ein, indem sie ein Fenster aufdrückten. Unter Mitnahme von derzeit unbekanntem Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt. Wer Hinweise bezüglich verdächtiger Beobachtungen im Tatzeitraum machen kann, wird gebeten, sich telefonisch beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz i.d.N. unter 04181-2850 zu melden.

Buchholz i.d.N. - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend ergaben sich für eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 32-jährigen Fahrzeugführers in der "Bendestorfer Straße" Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Amphetamine. Nach einer Untersagung der Weiterfahrt erwartet den Fahrzeugführer aufgrund seiner Drogenbeeinflussung ein Strafverfahren.

Dohren - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend geriet ein 45-jähriger Fahrzeugführer in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung, nachdem er im Kurvenbereich der "Hollenstedter Straße" beinahe einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Streifenwagen verursachte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers festgestellt werden, zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Neu Wulmstorf - Hyundai Tucson gestohlen

In der Nacht zum Sonntag wurde zwischen 00.30 und 08.00 Uhr in Neu Wulmstorf aus dem "Wacholderweg" ein weißer Hyundai Tucson mit Göttinger Kennzeichen (GÖ) entwendet. Zeuge werden gebeten, Beobachtungen an die Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Seevetal - Taschendiebstähle

Am Samstag kam es in den Ortsteilen Meckelfeld, Maschen, Fleestedt und Hittfeld vermehrt zu Geldbörsendiebstählen in Supermärkten. Meist wurden Geldbörsen aus getragenen oder in Einkaufswagen abgelegten Taschen gestohlen. Die Polizei weist darauf hin, Wertgegenstände eng am Körper zu tragen. Zeugenhinweise werden bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 entgegengenommen.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag Nachmittag kam es auf der "Winsener Landstraße" in Luhdorf zu einem Auffahrunfall. Eine 32-jährige Frau musste mit ihrem Mercedes verkehrsbedingt halten. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr ihr die nachfolgende 20-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem BMW auf. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rottorf - Platzverweis mit anschließender Ingewahrsamnahme und Drogenfund

Am Sonntagmorgen um 04:50 Uhr wurde die Polizei zum Sportplatz in den "Roddauweg" gerufen. Ein 19-jähriger Mann verhielt sich aggressiv und wollte die Örtlichkeit nicht verlassen. Durch die Polizei wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem der Verursacher jedoch nicht nachkam. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde er dann in Gewahrsam genommen. Bei einer Durchsuchung seiner Person konnte in seinem Portemonnaie ein kristallines Pulver aufgefunden werden, wobei es sich vermutlich um Amphetamine handelt. Die Drogen wurden beschlagnahmt und den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

BAB 1 RF Bremen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Auf der BAB1 in Fahrtrichtung Hamburg kam es am Samstag gegen 14:40 Uhr zwischen der Anschlussstelle Rade und dem Buchholzer Dreieck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 72-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Golf auf den Ford Transit einer vor ihm fahrenden und aufgrund der Verkehrssituation bremsenden 47-jährigen Frau auf. Da er eine Kollision noch verhindern wollte, wich er zudem nach links aus und stoß mit dem dort fahrenden Mercedes einer 34-jährigen Frau zusammen. An allen Pkw entstand Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine Mitfahrerin des Ford Transit und die Beifahrerin des VW Golf wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt. Gegen den Fahrzeugführer des VW Golf wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

