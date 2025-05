Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pkw kollidiert mit Krankenfahrstuhl

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Ahauser Straße;

Unfallzeit: 22.05.2025, 15.35 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 84-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe. Eine 67-jährige Frau war mit ihrem Pkw gegen 15.35 Uhr aus Richtung Kardinal-von-Galen-Ring kommend auf der Ahauser Straße unterwegs. Der 84-Jährige befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl zunächst den Fußgängerweg und verließ diesen dann über einen abgesenkten Bordstein. Aus ungeklärter Ursache kam es in Höhe der Fahrbahnmitte zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der 67-Jährigen und dem Krankenfahrstuhl. Der Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell