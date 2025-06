Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zusammenstoß mit Rettungswagen

Neu Wulmstorf (ots)

Auf der Hauptstraße (B 73) kam es heute, gegen 10:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen war mit einem Patienten unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten auf der Hauptstraße in Richtung Hamburg unterwegs. An der Kreuzung Bahnhofstraße hatte sich dessen 31-jähriger Fahrer bei Rotlicht in die Kreuzung getastet und dann die Fahrt fortgesetzt. In diesem Moment fuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem PKW, von der Bahnhofstraße kommend, in die Kreuzung ein. Sie hatte offenbar den Rettungswagen nicht bemerkt und traf diesen an der linken Fahrzeugseite.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die 63-Jährige als auch der Fahrer des Rettungswagens sowie seine 25-jährige Kollegin leicht verletzt. Weitere Rettungsfahrzeuge wurden in den Einsatz gebracht, um die drei Verletzten zu versorgen und den Patienten aus dem beschädigten Rettungswagen zu übernehmen. Die 63-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der PKW der 63-Jährigen sowie der Rettungswagen mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell