Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge gestohlen ++ Rosengarten/Ehestorf - Zeugensuche nach Wohnungseinbruch ++ Neu Wulmstorf - PKW-Diebstahl

Winsen (ots)

Werkzeuge gestohlen

In der Bahnhofstraße sind Diebe in der Nacht zu Dienstag, 1.7.2025 in einen Rohbau eingedrungen. In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 6:30 Uhr entwendeten sie von der Baustelle zahlreiche Maschinen und Werkzeuge verschiedener Gewerke. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Rosengarten/Ehestorf - Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

In der Straße Unter den Eichen kam es in der Nacht zu Dienstag, 1.7.2025 zu einem Wohnungseinbruch. Während eine Bewohnerin im Haus schlief, brachen die Täter in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 5:15 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Hierbei erbeuteten sie Schmuck.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Neu Wulmstorf - PKW-Diebstahl

Ein Hyundai Tucson ist in der Zeit zwischen dem 30.6.2025, 18:00 Uhr und dem 1.7.2025, 5:20 Uhr in der Lessingstraße gestohlen worden. Der blaue PKW im Wert von rund 32.000 EUR stand in der Auffahrt eines Mehrfamilienhauses. Die Täter manipulierten die Funkschließung und fuhren den Wagen unbemerkt weg. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell