POL-F: 250427 - 0450 Frankfurt - Sachsenhausen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Offenbacher Landstraße

Frankfurt (ots)

(rü) Am frühen Morgen des heutigen Sonntags (27.04.2025) kam es auf der Offenbacher Landstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach aktuellen Erkenntnissen verlor ein 25-jähriger Fahrer eines Mercedes AMG gegen 04:00 Uhr auf der Offenbacher Landstraße in Fahrtrichtung Oberrad, vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto prallte infolgedessen gegen die am Straßenrand befindlichen Oberleitungsmasten und eine Straßenlaterne. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die beiden Mitfahrerinnen, eine 24- und eine 26- jährige Frau, wurden schwer verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die 26- jährige Frau erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme weiträumig abgesperrt. Ein Gutachter wurde vor Ort in die Ermittlungen eingebunden. Hierfür wurden auch Luftaufnahmen des Unfallortes gefertigt.

Die Ermittlungen zum Umfallhergang dauern an.

