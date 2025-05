Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte stecken Anhänger in Brand/ Polizei sucht Zeugen

Hennef (ots)

In der Nacht von Donnerstag (15. Mai) auf Freitag (16. Mai) steckten ein oder mehrere Unbekannte in Hennef einen Pkw-Anhänger in Brand. Um kurz nach Mitternacht erhielt eine Streifenwagenbesatzung den Einsatz, in die Meysstraße zu fahren. Bei Eintreffen hatte die ebenfalls verständigte Feuerwehr den Brand des Anhängers bereits größtenteils gelöscht. Das Fahrzeug, das mit Holz und Papier beladen war, stand nahe an einem Zaun auf einem Firmengelände. Hinter dem Zaun verläuft ein Fußweg, der zur Stoßdorfer Straße führt. Während die Ladung fast vollständig niederbrannte, entstand an dem Hänger lediglich geringer Sachschaden. Zeugen, die den Brand gemeldet hatten, hatten unabhängig voneinander zwei Personen in der Nähe des Brandortes gesehen, die wie folgt beschrieben werden können: Es handelte sich um zwei Männer, von denen einer eine Glatze, schwarze Jacke und schwarze Schuhe sowie eine hellblaue Jeanshose trug. Der zweite Mann trug eine weiße Kappe, eine graue Jacke und einen grauen Rucksack, schwarze Schuhe und eine schwarze Jogging-Hose mit weißer Aufschrift am Bein. Ob die Personen etwas mit dem Brand zu tun haben, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell