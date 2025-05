Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Raub auf Spielhalle: Tatverdächtiger nach weiterem Raubdelikt in Bonn vorläufig festgenommen

Sankt Augustin / Bonn (ots)

Ein 20-jähriger Mann ist am Mittwochabend (14. Mai) in Bonn von der Polizei auf der Flucht gestellt und vorläufig festgenommen worden: Er hatte versucht, eine hochwertige Uhr aus einem Uhren- und Goldankaufgeschäft in der Brüdergasse zu rauben. (siehe dazu die Pressemeldung der Polizei Bonn vom 15.05.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6034700).

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Festgenommene auch für den Raubüberfall auf eine Spielhalle in Sankt Augustin am 12. Mai (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6032974) verantwortlich sein könnte.

Der 20-Jährige wird am heutigen Donnerstag (15. Mai) einem Haftrichter vorgeführt. Die Entscheidung über eine mögliche Haft steht derzeit noch aus. (Re)

