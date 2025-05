Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 20-Jähriger nach versuchtem Raub auf Uhrengeschäft festgenommen

Bonn (ots)

Ein 20-jähriger Mann hat am Mittwochabend (14.05.2025) versucht, eine hochwertige Uhr aus einem Uhren- und Goldankaufgeschäft an der Brüdergasse in der Bonner Innenstadt zu rauben. Er wurde kurz darauf auf der Flucht gestellt und vorläufig festgenommen.

Zur Tatzeit gegen 18:25 Uhr hatte der Tatverdächtige die Geschäftsräume betreten, ein Pfefferspray aus der Tasche gezogen und von einem Angestellten die Herausgabe einer hochwertigen Armbanduhr gefordert. Nach dieser hatte sich der Mann nach Auskunft des Personals bereits gegen Mittag im Geschäft erkundigt sowie im weiteren Verlauf dort angerufen und sein Kaufinteresse bekräftigt. Dem Mitarbeiter des Geschäftes gelang es, dem Tatverdächtigen das Pfefferspray zu entreißen.

Mehrere Einsatzteams der Wache Innenstadt sowie der G.A.B.I. eilten daraufhin zum Tatort und fahndeten im Nahbereich. Dabei konnte der Tatverdächtige, ein 20-jähriger Mann, auf der Kennedybrücke gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde anschließend ins Polizeipräsidium gebracht. Dort wurden die weiteren Ermittlungen von der Kriminalpolizei übernommen. Wie sich dabei herausstellte, soll der 20-Jährige erst am Montagabend (12.05.2025) eine Spielhalle in Sankt Augustin-Hangelar überfallen haben (siehe dazu auch die Meldung der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises vom 13.05.2025, 13:05 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6032974). Hier hatte er für die An- und Abreise ein Taxi genutzt, in welchem er Fingerspuren hinterlassen hatte. Obwohl ihm nach dem Raubdelikt zunächst die Flucht gelang, konnte er inzwischen anhand der Spuren identifiziert werden.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wird der Mann, der in Rheinland-Pfalz amtlich gemeldet ist, am Donnerstag (15.05.2025) dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell