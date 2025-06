Freiwillige Feuerwehr Mechernich

FW Mechernich: Löschzug Kommern übt am Institut der Feuerwehr in Düren-Stockheim

Am 21. Juni 2025 führte der Löschzug (LZ) Kommern einen Übungstag am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen, Standort Düren-Stockheim durch. In kleiner Besetzung mit 16 Teilnehmern wurden mehrere Szenarien, wie einen Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus, ein Leck geschlagener Gastank, einen Verkehrsunfall mit einem PKW und einem LKW sowie ein Brand auf einem Campingplatz simuliert.

Ziel der verschiedenen Übungen war es, das Führungsverhalten der Führungsebenen Gruppen- und Zugführung, die Kommunikation zwischen diesen Führungsebenen sowie Dokumentation an der Einsatzstelle zu verbessern.

Auch das Schlauchmanagement und die taktische Ventilation -der direkte Einsatz eines Lüfters mit dem vorgehenden Trupp- wurden trainiert. Letzteres wurde in einem praktischen Versuch allen Teilnehmern nochmals erläutert.

