Freiwillige Feuerwehr Mechernich

FW Mechernich: Jahresdienstbesprechung der städtischen Feuerwehr am 09. Mai 2025

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Mechernich (ots)

Am Freitag, den 09. Mai 2025 hat in der Aula des Gymnasiums am Turmhof die Jahresdienstbesprechung der gesamtstädtischen Feuerwehr Mechernich stattgefunden.

Um kurz nach 18:00 Uhr hat der Leiter der Feuerwehr , Jens Schreiber, die Versammlung mit Grußworten an die Vertretenden der Verwaltung (Herrn Bürgermeister Dr. Schick und den entschuldigt fehlenden I. Beigeordneten Herrn Hambach), der Politik sowie die anwesenden Feuerwehrleute eröffnet.

Ein besonderer Dank galt den anwesenden Mitgliedern der DRK Ortsgruppe Mechernich, welche die Versorgung mit Getränken und Essen für den Abend übernommen haben.

Mit einer Gedenkminute wurde an die gefallenen und verstorbenen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr gedacht.

Rückblick 2024

Die gesamtstädtische Feuerwehr hat eine beeindruckende Entwicklung seiner Mitgliederzahlen mit aktuell insgesamt 812 Mitglieder in den verschiedenen Abteilungen zu verzeichnen:

470 Mitglieder in der Einsatzabteilung

170 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr 108 Mitglieder in der Ehrenabteilung 33 Kinder in der Kinderfeuerwehr 31 Mitglieder in der Unterstützungsabteilung

Bemerkenswert ist, dass die Kinder- und Jugendfeuerwehr zusammen fast halb so groß ist, wie die Einsatzabteilung. Ein großer Dank gilt hier den Betreuenden der Kinderfeuerwehr sowie den Betreuenden und Jugendwarten der Jugendfeuerwehr. Damit bleibt sie die mitgliederstärkste Freiwillige Feuerwehr im Kreis Euskirchen.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mechernich darf zudem auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurückblicken. Zu insgesamt 505 Einsätzen waren die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr unterwegs, davon

66 Brandeinsätze

172 Einsätze zur technischen Hilfe (TH) 85 ABC-Einsätze (Einsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern) 119 sonstige Einsätze 63 Fehlalarmierungen

Damit wurde nach dem Jahr 2023 mit insgesamt 508 Einsätzen erneut die Einsatzzahl von 500 überschritten. Die vielen Stunden für Übungsdienste sowie Aus- und Fortbildungen aller Mitglieder sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Statistisch gesehen waren die Mechernicher Feuerwehrleute mehr als 1 x täglich für die Bürgerinnen und Bürger aktiv - alles ehrenamtlich, neben beruflichen Verpflichtungen und Familienleben. Hierfür sprach der Leiter der Feuerwehr seinen Respekt und Anerkennung sowie einen herzlichen Dank an alle aus.

Neu gewählte Leitung der Feuerwehr

Im vergangenen Jahr hat eine Anhörung der Feuerwehr zur Bestellung einer neuen Leitung (1 Leiter der Feuerwehr und 2 Stellvertretende) stattgefunden. Der jetzige Leiter der Feuerwehr Jens Schreiber ist mit seinem bisherigen Stellvertreter Thomas Wolff für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt worden. Für seine langjährige Unterstützung als stellvertretender Leiter der Feuerwehr wurde Claus Möseler geehrt. Seine Nachfolge wurde von Markus Kurtensiefen angetreten.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mit dem im vergangenen Jahr neu gegründeten Fachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll die Öffentlichkeitsarbeit/Außendarstellung der Feuerwehr Mechernich sowie die Informationsvermittlung an die Mitglieder ausgebaut werden. Es wird an einem einheitlichen Erscheinungsbild durch Internet und SocialMedia, aber auch durch Werbematerial (Banner, Flaggen etc.) gearbeitet, um die Öffentlichkeit besser erreichen zu können. Das Team besteht derzeit aus Alexander Kloster, Nico Schmitz und Dominik Obliers.

Bevölkerungsschutz

Die Sirenen zur Warnung der Bevölkerung sind im gesamten Stadtgebiet in Betrieb genommen worden. Lob gab es von Jens Schreiber für die gute Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik und die vergleichsweise zügige finanzielle und operative Umsetzung dieser wichtigen Maßnahme.

Sonderlagen

Im vergangenen Jahr gab es zwei außergewöhnlich Sonderlagen im Stadtgebiet, die sowohl Feuerwehr als auch die Verwaltung auf den Plan gerufen haben. Beide Einsätze "Trinkwasser Verunreinigung" und "Bombenfund in Kommern" haben die Besonderheiten der Zusammenarbeit zwischen den operativen (Feuerwehr) und organisatorischen (Verwaltung) Ebenen der Stadt Mechernich aufgezeigt. Beide Lagen konnten gut harmonierend und produktiv abgearbeitet werden.

Sanierung Feuerwehrgerätehäuser

Die Neubauten in Lückerath und Kommern gehen mit großen Schritten voran. Der Anbau in Eiserfey konnte zwischenzeitlich nahezu abgeschlossen werden. Die Planungen für Weyer, Harzheim und Floisdorf wurden aufgenommen.

IUK-Einheit (Information und Kommunikation)

Der Kreis Euskirchen hat im vergangenen Jahr die Organisation der bereits vorhandenen Kreiseinheit IUK überarbeitet. In Mechernich wurden im Zuge dessen die Abteilungen Koordinierungsstelle, Technische Einsatzleitung, sowie ELW-Gruppen zu einer Einheit vereint, um städtisch effizienter zu agieren und kreisweit eine einheitliche Organisation und Vorgehensweise abstimmen zu können. Neuer Leiter der IUK Einheit ist Jan Rütze, sein Stellvertreter ist Alfred Elkes.

Ausbildung

Im Fachbereich Ausbildung wurden im Vorfeld geäußerte Wünsche und Anregungen der Mitglieder aufgenommen und bestehende Prozesse und Strukturen entsprechend angepasst. Die Lehrgangstermine werden bereits frühzeitig ein Jahr vorher bekannt gegeben, die Ausbildungstage wurden komprimiert, dabei aber nicht reduziert, im Bereich Fortbildungen wurden inzwischen einige Angebote erfolgreich umgesetzt.

Brandschutzbedarfsplan

In diesem Jahr steht die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans auf dem Programm. Ziel ist eine erneute Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung Köln für weitere fünf Jahre. Man darf dennoch nicht vergessen, dass es sich bei dem Thema Freiwillige Feuerwehr immer noch um ein Ehrenamt handelt und damit Beruf und Familie nach wie vor im Vordergrund stehen sollten. Nicht zu unterschätzen ist, dass bei den Einsatzzahlen ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist und die Lagen immer komplizierter werden. Dennoch ist die Bereitschaft der Mechernicher Feuerwehrleute in den Einsatz zu fahren und anderen zu helfen weiterhin ungebrochen.

Anschließend richtete Bürgermeister Dr. Schick seine Grußworte an die Leitung der Feuerwehr sowie die Mitglieder und bedankte sich ebenfalls für die Einsatzbereitschaft der über 500 Einsätze im Jahr 2024. Er ist stolz auf eine Feuerwehr mit über 800 Mitgliedern. Für ihn wird es als Bürgermeister die letzte Jahreshauptversammlung sind, da er mit Ablauf der jetzigen Amtszeit in den verdienten Ruhestand gehen wird. Für Dr. Schick haben nun alle Veranstaltungen den Charakter einer "Abschiedstour".

Es folgten Grußworte der Parteienvertretenden

Michael Fiegel (CDU) Bertram "Beppo" Wassong (SPD) Oliver Totter (FDP)

Ehrungen und Ernennungen

Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft (Zeiten in der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung) wurden geehrt:

Martin Klefisch - Löschgruppe (LG) Mechernich, Löschzug (LZ) 1 Daniel Vitten - LG Strempt, LZ 1 Sebastian Heitmann - LG Floisdorf, LZ 2 Sebastian Josephs - LG Wachendorf, LZ 3 Swen Maletzki - LG Wachendorf, LZ 3 Daniel Hostel - LG Harzheim, LZ 4 Daniel Vus - LZ Kommern, LZ 5 Christiane Blum - LZ Kommern, LZ 5 Marc Tiefensee - LZ Kommern, LZ 5 Mario Mitscher - LZ Kommern, LZ 5 Roland Conraths - LZ Kommern, LZ 5

Für 35 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden geehrt:

Gerd Geller - LG Bleibuir, LZ 2

Friedhelm Brauner - LG Floisdorf, LZ 2 Daniel Schüttelhelm - LG Obergartzem, LZ 3 Thomas Wolff - LG Obergartzem, LZ 3 Achim Fleck - LG Vussem, LZ 4 René Mastiaux - LG Eiserfey, LZ 4 Christoph Wiesen - LZ Kommern, LZ 5 Mike Brehm - LZ Kommern, LZ 5 Helmut Brose - LZ Kommern, LZ 5

Für 50 Jahre aktive sowie inaktive Mitgliedschaft (aktive Mitgliedschaft plus Ehrenabteilung) wurden geehrt:

Georg Leyendecker - LG Satzvey, LZ 3

Friedhelm Vlatten - LG Satzvey, LZ 3

Für 60 Jahre inaktive Mitgliedschaft wurde geehrt:

Willi Kest - LG Wachendorf, LZ 3

Und für herausragende sowie unglaubliche 70 Jahre inaktive Mitgliedschaft wurde geehrt:

Willi Prast - LG Wachendorf, LZ 3

Des Weiteren wurden erforderliche Amtsentlassungen vorgenommen, um andere sowie neue Funktionen in den einzelnen Einheiten ernennen zu können.

Amtsentlassungen:

Markus Kurtensiefen - LG Mechernich, LZ 1 aus dem Amt des Zugführers Jan Rütze - LG Obergartzem, LZ 3 aus dem Amt des Jugendwartes Jörg Opielka - LG Wachendorf, LZ 3 aus dem Amt des Einheitsführers Axel Dreßen - LG Vussem, LZ 4 aus dem Amt des stellvertretenden Zugführers

Sodann wurden folgende Ernennungen vollzogen:

Heiko Flimm - LG Mechernich, LZ 1 in das Amt des Zugführers Florian Wolff - LG Glehn, LZ 2 in das Amt des Einheitsführers Christian Schmitz - LG Glehn, LZ 2 in das Amt des stellvertretenden Einheitsführers Vanessa Graf - LG Glehn, LZ 2 in das Amt der stellvertretenden Einheitsführerin sie ist damit die erste Frau in einer Einheitsführung unserer Feuerwehr Tim Keldenich - LG Obergartzem, LZ 3 in da Amt des Jugendwartes Tobias John - LG Obergartzem, LZ in das Amt des stellvertretenden Einheitsführers Max Jenniches - LG Wachendorf, LZ 3 in das Amt des Einheitsführers Lukas Krings - LG Vussem, LZ 4 in das Amt des Einheitsführers Achim Fleck - LG Vussem, LZ 4 in das Amt des stellvertretenden Einheitsführers Tim Kreuser - LG Vussem, LZ 4 in das Amt des stellvertretenden Einheitsführers Jan Rütze - in das Amt des Zugführers der IUK-Einheit Alfred Elkes - in das Amt des stellvertretenden Zugführers der IUK-Einheit André Leisten - in das Amt des Zugführers HFS-System (Hytrans Fire System) Christian Anders - in das Amt des stellvertretenden Zugführers HFS-System

In die Ehrenabteilung verabschiedet wurde:

Rolf Bayer - LZ Kommern, LZ 5

Abschließend bedankte sich Jens Schreiber nochmals bei den Fraktionen und der Verwaltung für die gute und tolle Zusammenarbeit. Er ist aus Sicht der Feuerwehr Mechernich überzeugt, dass man mit den Mitgliedern gut aufgestellt ist und auch dank der guten Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung noch große Dinge bewerkstelligen kann.

Und deshalb kann er auch nicht oft genug "Danke" sagen an all die Menschen, die in den Einheiten und Fachbereichen arbeiten, die Bereitschaftsdienste im Einsatzführungsdienst übernehmen und die Leitung der Feuerwehr jederzeit unterstützen.

Er sei auch nur ein "kleiner Teil" einer großen Gemeinschaft und Organisation, die das System Feuerwehr am Laufen halten - eben einer von 812.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Mechernich, übermittelt durch news aktuell