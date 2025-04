LPI-NDH: Unterwegs ohne Fahrerlaubnis

Nordhausen (ots) - In der Zeit von Dienstag 17 Uhr bis Mittwoch 05.40 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam einen Transporter. Aus dem Inneren entwendeten sie in der weiteren folge Werkzeuge im Wert von mehr als 5000 Euro. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise zur ...

mehr