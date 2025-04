Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fliegendes Fahrrad und ein entglastes Wartehäuschen

Großfurra (ots)

Ihren Augen traute am Dienstagabend eine 38-Jährige auf der Landstraße 1034 zwischen Klein- und Großfurra nicht ganz, als sie vor ihrem Auto ein Fahrrad auf die Fahrbahn fliegen sah. Bereits kurz zuvor hatte sie die männliche, dunkelgekleidete Person am Fahrbahnrand wahrgenommen und vorsorglich die Fahrt verlangsamt, daher kam es nicht zur Kollision. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser konnten den 20-Jährigen Mann feststellen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zudem steht der Mann im Verdacht, zuvor in Großfurra am Bahnhof an einem Wartehäuschen randaliert zu haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell