LPI-NDH: Wild auf der Fahrbahn

Nordhausen (ots) - Ein Radfahrer wurde am Dienstag gegen 07.30 im Kreisverkehr bei der Neustadtstraße von einem BMW erfasst und verletzt. Der vorfahrtsberechtigte Radler befuhr den Kreisverkehr, als das Auto in diesen einfuhr und die Vorfahrt des Radfahrers missachtete. Sowohl an dem Fahrrad, wie auch an dem Pkw entstanden Sachschäden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr