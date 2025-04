LPI-NDH: Brennender Baum an Wegesrand

Westerengel (ots) - Am Montagnachmittag befuhr eine Frau mit ihrem Auto die Bundesstraße 4 bei Westerengel aus Richtung Sondershausen in Richtung Erfurt. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet die Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Durch die Zusammenstöße wurde niemand verletzt. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst vor Ort betreut und in ein Klinikum zur weiteren ...

mehr