FW Mechernich: Zugübung des Löschzugs 2 der Stadt Mechernich am 17. Mai 2025

Am Samstag, den 17. Mai 2025 hat sich der Löschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Mechernich, bestehend aus den Einheiten Bleibuir, Glehn und Floisdorf, zur mittlerweile zweiten Zugübung in diesem Jahr getroffen. Übungsort war das Gelände der Firma Metallbau Schorn in Bergbuir.

Der Schwerpunkt der von den Zugführern Gerd Geller und Michael Züll geplanten Übung lag auf der technischen Hilfeleistung (TH) bei einem Verkehrsunfall (VU). Zunächst wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt, um in jeweils aufeinanderfolgenden, 30-minütigen Schulungsintervallen von der Übungsleitung eine Auffrischung der Theorie für die Grundlagen der Raumordnung, Rettungsmethoden, Unfallverhütungsvorschrift (UVV), Bedienung von Rettungsgeräten, Vorgehen im technischen Einsatz/VU zu erhalten.

Im Anschluss wurde das theoretische Wissen in die Praxis umgesetzt. Die Szenarien, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW von der Straße abgekommen und im Graben mit einem Baum kollidiert ist, sowie ein zweiter PKW, welcher ebenfalls neben der Straße auf einem Hindernis hängen geblieben ist, sollten möglichst authentisch und unbekannt sein. Deshalb entfernte sich der gesamte Löschzug mit den Einsatzkräften und Fahrzeugen vom Gelände und wartete auf die Alarmierung. Diese erfolgte auch zeitnah, sodass die Einsatzkräfte beim Eintreffen den zuvor beschriebenen, anzunehmenden Verkehrsunfall mit zwei PKWs vorfanden, in denen sich mehrere Personen mit unterschiedlichen Verletzungsmustern befanden. Erschwerend kam hinzu, dass der erste PKW instabil auf der Seite lag. Nun galt es zu priorisieren und die Personen mit hydraulischem Rettungsgerät, aber auch mit Handwerkzeug zu befreien, während dauerhaft eine Betreuung der verunfallten Personen in den Fahrzeugen vorhanden sein musste.

Am Übungsende waren alle Personen befreit und konnten an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Übungsleitung hat im Anschluss mit beiden Gruppen eine Übungsnachbesprechung abgehalten, in welcher die beobachteten Abläufe nochmal besprochen wurden. Alle Beteiligten haben dabei im Austausch über die beiden Szenarien erneut festgestellt, dass jede Übung einen Nutzen für beide Seiten hat.

Am frühen Nachmittag endete die gemeinsame Übung nach einer kurzen Stärkung vom Grill.

Ein Dankeschön geht an allen Beteiligten. Ein besonderer Dank gilt hier den Firmen Autoverwertung Yassine und Metallbau Schorn, die es dem LZ 2 ermöglicht haben, die Übung so praxisnah zu gestalten.

