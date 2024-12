Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten und zwei schwer verletzten Personen auf der L250

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Morgen des 18.12.2024 kam es gegen 09:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten und zwei schwer verletzten Personen auf der L250 zwischen St. Ingbert und Saarbrücken-Dudweiler. Kurz vor dem Ortseingang St. Ingbert kam ein mit zwei 87-jährigen Personen besetzter Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden LKW. Die beiden Fahrzeuginsassen des Pkw wurden schwer verletzt und in eine Saarbrücker Klinik gebracht. Der 63-jährige Fahrer des LKW wurde leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Gutachter zur Spurensicherung hinzugezogen. Die betroffene L250 war auf Grund des Einsatzes in Höhe der Unfallstelle während des gesamten Morgens voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

