Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 17.12.2024, ereignete sich zwischen 15:45 Uhr und 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der St. Ingberter Straße in 66386 St. Ingbert-Hassel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte hierbei, beim Vorbeifahren, mit dem linken Außenspiegel eines roten Skoda Fabia, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der unfallverursachende PKW wurde durch die Kollision am rechten Außenspiegel beschädigt. An der Unfallstelle blieb dieser rechte Außenspiegel eines Peugeot der Modellreihe 208 oder 2008 (Baujahr 2012-2019) beschädigt zurück. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell