Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei Einsätze mit Rettungshubschrauber an einem Tag

Mönchengladbach, 01.06.2025

Am heutigen Sonntag wurde der Rettungshubschrauber zu zwei verschiedenen Einsätzen in Mönchengladbach alarmiert.

Erster Einsatz: 13:16 Uhr, Tomper Weg

Am Mittag wurde der Feuerwehr Mönchengladbach ein medizinischer Notfall auf dem Tomper Weg gemeldet. Hier war eine Person aus einem Fenster im ersten Obergeschoss gestürzt. Daraufhin alarmierte die Leitstelle einen Rettungswagen und einen Notarzt sowie vorsorglich, auf Grund des Meldebildes, auch einen Rettungshubschrauber. Die Einsatzkräfte haben die Patientin vor Ort stabilisiert und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Mönchengladbacher Krankenhaus transportiert. Der Rettungshubschrauber kam somit nicht für den Transport der Patientin zum Einsatz.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 aus Aachen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

Zweiter Einsatz: 17:37 Uhr, Klinkenbergstraße / Jülicher Straße

Am späten Sonntagnachmittag wurde der Feuerwehr der Unfall eines Radfahrers an der Kreuzung Klinkenbergstraße / Jülicher Straße gemeldet. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde auch der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg alarmiert. Er landete auf einer Wiese neben einer Sportanlage an der Kölner Straße, wo die Feuerwehr auch den Landeplatz absicherte. Der Radfahrer wurde dann in eine Spezialklinik geflogen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

