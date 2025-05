Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bartagame

Mönchengladbach-Eicken, 29.05.2025, 22:57 Uhr, Marienkirchstraße (ots)

Am späten Abend des 29. Mai kam es zu einem Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Treppe bereits in Flammen, zuvor hatten sich noch vier Bewohner über den Treppenraum ins Freie retten können. Da zunächst unklar war, ob sich weitere Personen im Gebäude befinden, leitete die Feuerwehr umgehend umfassende Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Es gingen drei Trupps unter Atemschutz zur Kontrolle aller Wohnungen, sowie zur Brandbekämpfung vor. Beim Absuchen konnten keine weiteren Personen gefunden werden. Aus einer der Wohnungen wurde eine Bartagame gerettet und durch die Reptilienfachgruppe der Feuerwehr versorgt. Das Gebäude ist infolge der starken Rauch- und Brandschäden derzeit nicht bewohnbar. Vorsorglich wurden auch die benachbarten Gebäude evakuiert. Nach umfangreicher Kontrolle konnten die Bewohner jedoch zeitnah in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Gerätewagen Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, die Reptilienfachgruppe, ein Rettungswagen und ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Matthias Kempin

