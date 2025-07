Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW gestohlen ++ Winsen - Baumaschinen aus Garage gestohlen

Seevetal/Maschen (ots)

PKW gestohlen

In der Straße Im Zeesen kam es in der Nacht zu heute, 7.7.2025, zu einem PKW-Diebstahl. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 10:00 Uhr entwendeten die Täter einen grauen Hyundai Tucson, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die Täter manipulierten vermutlich das Funkschließsystem, um den Wagen zu öffnen und zu starten. Der Wert des Fahrzeugs wird von 25.000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Winsen - Baumaschinen aus Garage gestohlen

An der Luhdorfer Straße haben Diebe am Sonntagabend mehrere Baumaschinen aus einer Garage entwendet. Ein Zeuge hatte das offenstehende Garagentor bemerkt und den Eigentümer angesprochen.

Offenbar hatten die Täter das Tor in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:20 Uhr geöffnet und die Maschinen im Wert von rund 5000 EUR daraus gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

