Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/K4176/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots)

Am Freitag gegen 18:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die K4176 aus Sinsheim-Hoffenheim kommend in Richtung Eschelbach. Als der Fahrzeugführer in einem unübersichtlichen Kurvenbereich einen Rennradfahrer überholte und hierfür auch die Gegenfahrbahn nutzte, musste ein 16-Jähriger Fahrer eines Kraftrades ausweichen. Hierbei verlor der Kraftradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stürzte letztendlich. Die Fahrerin oder der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs fuhr unbeeindruckt einfach weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Hyundai Kona. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug sowie dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/6900 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell