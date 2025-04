Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Scheune, Pressemitteilung Nr. 2

Wiesloch/Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 18:26 Uhr wurde ein Scheunenbrand in Wiesloch - Baiertal gemeldet. Tatsächlich kam es, aus bisher unbekannter Ursache, zu einem Brandgeschehen in einem Schrebergarten im Bereich der Nußlocher Straße. Eine Scheune, in der sich Landwirtschaftliche Maschinen befanden, stand schnell im Vollbrand und war trotz schnellem Eingreifen der örtlichen Feuerwehr nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr musste daher die Scheune kontrolliert abbrennen lassen. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000EUR geschätzt. Die Brandwache der Feuerwehr dauerte bis in die späten Abendstunden noch an. Glücklicherweise kamen bei dem Brand keine Menschen oder Tiere zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell