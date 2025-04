POL-MA: L 723 - Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung durch 29-jährigen Motorradfahrer - weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt wurde ein 66-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt. Ein 19-jähriger Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem BMW in der Pyramidenstraße in Richtung Industriestraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Industriestraße missachtete er die Vorfahrt des 66-Jährigen, der mit seinem ...

