Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorroller-Fahrer

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt wurde ein 66-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt.

Ein 19-jähriger Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem BMW in der Pyramidenstraße in Richtung Industriestraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Industriestraße missachtete er die Vorfahrt des 66-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftroller die Industriestraße befuhr. Das Auto des 19-Jährigen erfasste den Rollerfahrer. Dieser schleuderte auf die gegenüberliegende Straßenseite, prallte dort gegen das Eingangstor eines Firmengeländes und kam schließlich zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Roller des 66-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen der Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell