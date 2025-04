Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen zwei PKW auf der B45, Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr gegen 16:20 Uhr ein 57-jähriger Mann mit seinem PKW die B45 aus Sinsheim kommend in Richtung Hoffenheim. Aufgrund eines Rückstaus musste der Mann mit seinem Fahrzeug kurz warten, entschied sich dann aber seinen Wagen zu wenden um einen anderen Weg zu benutzen. Als er gerade im Begriff war zu wenden, kam aus der Gegenrichtung ein 33-jähriger Mann in seinem PKW. Dieser erkannte das Wendemanöver zu spät, konnte so eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr mit seinem Wagen in die Seite des 57-jährigen. Durch den Unfall wurden zwei Personen im Fahrzeug des 33-jährigen leicht verletzt. Sie wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 15.000 Euro.

