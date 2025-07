Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Aufbruch ++ Neu Wulmstorf - Pedelecs aus Garage gestohlen ++ Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Neu Wulmstorf (ots)

PKW-Aufbruch

Am Dienstag, 8.7.2025, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, haben Diebe in der Ketzendorfer Straße einen PKW aufgebrochen. Die Geschädigte hatte ihren Wagen für einen kurzen Spaziergang dort abgestellt. Als sie zurückkehrte, stellte sie eine eingeschlagene Scheibe an der Beifahrerseite fest. Die Täter hatten aus dem Inneren eine Tasche mit Papieren und Kreditkarten gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.

Neu Wulmstorf - Pedelecs aus Garage gestohlen

Zwei Pedelecs im Gesamtwert von rund 11.000 EUR sind in der Zeit zwischen Montag, 7.7.2025, 12:30 Uhr und Dienstag, 12:00 Uhr von Unbekannten gestohlen worden. Die beiden Räder standen in einer Fahrradgarage eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße.

Bei den gestohlenen Pedelecs handelt es sich um ein HNF Nicolai UD4 sowie um ein Flyer Gotour. Hinweise nimmt die Polizei in Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Straße Schanzenring kam es am 8.7.2025 zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr ist ein dort abgestellter Mercedes am Heck beschädigt worden. Hierbei entstand ein Schaden von rund 3500 EUR.

Hinweise zur Verursacherin oder zum Verursacher gibt es bislang nicht. Die Polizei in Winsen sucht nun Zeugen. Die Telefonnummer lautet 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell