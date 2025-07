Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 11.07.2025, 12:00 Uhr bis 13.07.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz i.d.N./ Einbruch in mehrere Schulen +++

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in die Schulgebäude der IGS sowie des AEG eingebrochen. Es wurden mehrere Türen aufgebrochen und sämtliche Räume durchwühlt. Die Fensterscheiben wurden teils eingeschlagen und Inventar zerstört. Das Diebesgut ist noch nicht bekannt. Es entstanden Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer: 04181-285-0 melden.

+++ Schwiederstorf/ Pkw- Diebstahl +++

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Rüterweg ein SUV, Hyundai Santa Fe mit dem amtl. Kennzeichen WL-TC 702 entwendet. Das Fahrzeug parkte vor dem Haus auf einem Parkstreifen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer: 040-33441990.

+++ Maschen/ Verkehrsunfall mit Trunkenheit +++

Am Freitag, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Citroen die Alte Bahnhofstraße in Maschen. Er geriet in den Gegenverkehr und touchierte dabei einen BMW. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000EUR. Der Fahrer des Citroen stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

Ein Alkotest ergab 2,64 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

+++ Hittfeld/ Reifen gestohlen +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag bockten unbekannte Täter in Hittfeld im Meyermannsweg einen Mercedes EQE 350 auf Steinen auf und entwendeten alle 4 Räder des Pkw. Es entstand ein Schaden von ca. 4000EUR.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Seevetal in Maschen unter der Telefonnummer: 04105-6200.

+++ Meckelfeld/ Küchenbrand im Restaurant +++

Am Samstag gegen 19:45 Uhr, entzündete sich Fett in der Küche eines Restaurants in der Bürgermeister-Heitmann-Straße in Meckelfeld. Es verletzten sich drei Mitarbeiter leicht, bei dem Versuch das Feuer zu löschen. Sie erlitten eine Rauchgasintoxikation. Ein Gast verletzte sich beim Verlassen des Lokals leicht an der Hand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich ca. weitere 120 Personen im Restaurant, die das Lokal unverletzt verlassen konnten. Der Schaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr sicherte erfolgreich neben der Brandbekämpfung auch die Gas- und Elektroleitung.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Ob ein Gebäudeschaden entstanden ist, kann zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht gesagt werden.

+++ Hittfeld/ Verkehrsunfall mit Trunkenheit +++

Am Sonntag, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw New Beetle die Mühlenstraße aus Richtung Hittfeld kommend in Fahrtrichtung Klecken. Der Pkw geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Skoda Enyaq. Die drei Insassen des verursachenden Pkw wurden leicht, die beiden 58-jährigen Insassen des geschädigten Skoda nicht verletzt.

Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Test am Alkomaten ergab 2,55 Promille. Eine Fahrerlaubnis besaß der Fahrer nicht.

Entsprechende Maßnahmen und Verfahren wurden eingeleitet.

+++ Winsen (L.)/ Schwarzangler an der Elbe +++

Am Samstagabend wurden der Polizei in Winsen Schwarzangler an der Elbe im Bereich der Fischtreppe Geesthacht gemeldet. Hierbei handelt es sich um einen Fischschonbezirk, in dem der Fischfang verboten ist. Die insgesamt drei Täter flüchteten zu Fuß, als die Polizeibeamten anrückten. Dabei ließen sie ihre Ausrüstung sowie die bisher gefangenen Fische zurück. Ein 37-jähriger aus Dassow wurde gefasst. Bei der Verfolgung der Männer verletzte sich ein 31-jähriger Polizeibeamter leicht.

Gegen die Männer wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

+++ Salzhausen/ Streit um ein Fahrrad eskaliert +++

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr gerieten in Salzhausen am ZOB zwei Männer (27 und 22 Jahre alt) in einen Streit um ein Fahrrad. Der Streit wurde handgreiflich, am Ende musste der 22-jährige ins Krankenhaus nach Winsen gebracht werden. Gegen den 27-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Da sich die Eigentumsverhältnisse an dem Fahrrad vor Ort nicht klären ließen, nahmen die hinzugerufenen Polizeibeamten das Fahrrad an sich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell