POL-OF: Erfolgreiche Fahrradcodieraktion der Polizeistation Hanau I und der Stadtpolizei Hanau

Dreieich (ots) - (lei) Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 486 bei Offenthal gekommen. Ersten Erkenntnissen der eingesetzten Polizei und Aussagen von Zeugen zufolge überquerte ein 89 Jahre alter Fußgänger gegen 15.10 Uhr die Bundesstraße an der Einmündung "In der Quelle" in Höhe einer Tankstelle, als es ...

