Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falsche Polizisten erbeuten Schmuck und Bargeld: Zeugen gesucht

Rödermark / Urberach (ots)

(cb) Am Freitagmittag klingelte bei einer 87-Jahre alten Frau aus Rödermark das Festnetztelefon. Am anderen Ende der Leitung ein vermeintlicher Polizist eines Betrugsdezernates. Er überzeugte die Rentnerin in mehreren Telefonaten, der Polizei bei der Festnahme von zwei Räubern zu helfen. Während der mehrstündigen Telefonate sprachen verschiedene Betrüger mit der Dame und brachten sie dazu, ihr Bargeld und ihren Schmuck in eine blaue Stofftasche zu packen. Anschließend fuhr sie gegen 13.45 Uhr, gemäß den telefonischen Anweisungen der Gauner in ihrem Fahrzeug zu einem Aldi-Markt in der Ober-Rodener Straße im Ortsteil Urberach. Dort deponierte die Seniorin sodann den Stoffbeutel mit den Wertgegenständen im Wert von mehreren zehntausend Euro auf den Autoreifen ihres blauen Jaguars. Anschließend begab sie sich in den Lebensmittelmarkt und sollte dort einen angeblichen Polizeibeamten treffen. Als dies im Marktinneren nicht geschah, begab sie sich wieder zu ihrem Fahrzeug zurück und musste feststellen, dass die Stofftasche mit ihrem Bargeld und dem Schmuck bereits durch die Unbekannten mitgenommen wurde.

Die Kriminalpolizei sucht nun die Täter und bittet unter der Rufnummer 059 8098-1234 um Zeugenhinweise.

In diesem Zusammenhang rät die Kripo einmal mehr:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Weitere Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidium Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424.

Offenbach, 25.04.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell