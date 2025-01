POL-HS: Bronzekreuz auf Friedhof entwendet

Kreis Heinsberg (ots) - Hückelhoven-Hilfahrt - Brand in einer leerstehenden Halle Am Samstag, den 25.01.2025 kam es um 20:14 Uhr erneut zu einem Brand in einer leerstehenden Fabrikationshalle an der Breite Straße. Im Rahmen es Brandes kam es zu umfangreichen Sperrmaßnahmen rund um die Brandstelle. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können bislang noch keine ...

