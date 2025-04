Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tödlicher Verkehrsunfall: 89-jähriger Fußgänger nach Kollision mit Sattelzug verstorben

Dreieich (ots)

(lei) Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 486 bei Offenthal gekommen.

Ersten Erkenntnissen der eingesetzten Polizei und Aussagen von Zeugen zufolge überquerte ein 89 Jahre alter Fußgänger gegen 15.10 Uhr die Bundesstraße an der Einmündung "In der Quelle" in Höhe einer Tankstelle, als es zu einer Kollision mit einem aus Richtung Langen kommenden Sattelzug kam. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst und eine Notärztin leiteten umgehend die medizinische Hilfe bei dem Mann ein und verbrachten ihn unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, wo er jedoch kurz darauf an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb.

Der 35 Jahre alte Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock und wird ebenfalls betreut. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt, auch um die Frage nach der Ampelschaltung vor Ort zu klären.

Ein zwischenzeitlich vor Ort gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Bundesstraße ist aktuell für die Einsatzmaßnahmen noch vollgesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Polizei in Langen bittet weitere Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Offenbach, 25.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

