POL-WL: Nach Raubüberfall am 24.06.2025: Neuer Zeugenaufruf der Polizei und Auslobung einer Belohnung

Neu Wulmstorf/Schwiederstorf (ots) - In der Nacht zu heute, 11.7.2025, haben Diebe im Rüterweg einen Hyundai Santa Fe gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 6:40 Uhr. Die Täter manipulierten vermutlich die Funkschließung des grauen PKW und konnten so unbemerkt davon fahren. Der Schaden wird auf rund 30.000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200. Kontakt für Medienanfragen: Polizeiinspektion Harburg ...

mehr