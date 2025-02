FW-KLE: Jahreshauptversammlung des Löschzugs Kleve: Ehrungen, Beförderungen und ein besonderes Jubiläumsjahr

Feuerwehr Kleve

Jahreshauptversammlung des Löschzugs Kleve: Ehrungen, Beförderungen und ein besonderes Jubiläumsjahr

Kleve

Am 14. Februar 2025 fand die Jahreshauptversammlung des Löschzugs Kleve statt. Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem der Löschzug rund 260 Einsätze - allesamt ehrenamtlich - bewältigte, standen auch wichtige Themen zur Zukunft der Feuerwehr sowie besondere Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung.

Rückblick und Ausblick: Ehrenamt im Dienst der Stadt

Aktuell engagieren sich 38 aktive Mitglieder in der Einsatzabteilung des Löschzugs Kleve. Hinzu kommen 19 Kameraden in der Ehrenabteilung, drei Mitglieder in der Unterstützungsabteilung und ein Mitglied in der Jugendfeuerwehr.

Ein zentrales Thema der Versammlung war der Bericht des Leiters der Feuerwehr Kleve, Ralf Benkel. Er informierte die Anwesenden über den aktuellen Stand der Machbarkeitsstudie für eine neue Feuerwache des Löschzugs Kleve sowie die geplante Beschaffung neuer Fahrzeuge.

Das Jahr 2025 steht für den Löschzug unter einem besonderen Zeichen: Das 125-jährige Bestehen der Einheit wird gefeiert. Gegründet am 28. Januar 1900, blickt der Löschzug auf eine lange und traditionsreiche Geschichte zurück. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten wird das große Stadtfeuerwehrfest mit einem Umzug durch die Innenstadt am 14. Juni 2025 sein. Ehrung für 35 Jahre Mitgliedschaft

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Ehrung von Sven Verfondern mit persönlichem Brief von NRW-Innenminister Herbert Reul. Für seine 35-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde ihm die Ehrennadel in Gold verliehen. Außerdem wurde Simon Schott vom Verband der Feuerwehren in NRW die Ehrennadel in Bronze für sein 10-jähriges Engagement überreicht. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden zudem mehrere Kameraden für ihr Engagement ausgezeichnet und befördert:

- Dominik Becker - Ernennung zum Oberfeuerwehrmann - Ricco Dickerboom - Ernennung zum Oberfeuerwehrmann - Carsten Stamm - Ernennung zum Oberfeuerwehrmann - Jessin Zeitler - Ernennung zum Unterbrandmeister - Simon Schott - Ernennung zum Oberbrandmeister

Im vergangenen Jahr war besonders der Aktionstag zur Mitgliedergewinnung am Campus der Hochschule Rhein-Waal ein voller Erfolg. Viele interessierte Bürger haben die Freiwillige Feuerwehr Kleve kennengelernt. Die Veranstaltung wurde durch einen Bericht und ein Interview im WDR-Lokalfernsehen begleitet.

