Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wechselgeldtrickdiebstähle im Innenstadtbereich

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.02.2025 im Zeitraum von 10:30-11:00 Uhr kam es zu zwei Diebstählen von Bargeld während die Täter ihre Opfer damit täuschten, indem sie Bargeld wechseln wollten. Zunächst wurde ein 80-Jähriger im Bereich des Juliusplatzes in 67433 Neustadt/W. durch einen unbekannten Mann angesprochen und nach dem Wechseln von Bargeld gefragt. Hierbei griff der Täter in den Geldbeutel des Geschädigten und entnahm 100EUR Bargeld. Hiernach flüchtete der Täter von der Örtlichkeit. Der weitere Fall ereignete sich im Bereich des Alten Turnplatzes. Hier wurde das Opfer in gleicher Art und Weise angesprochen und um Wechseln von Bargeld gebeten. Als der Geschädigte diesem nachkam, entnahm der Täter 350EUR Bargeld und versuchte ebenfalls zu flüchten. Der Geschädigte hielt den Täter fest, dieser konnte sich jedoch losreißen und unerkannt flüchten. Beide Taten ereigneten sich im Bereich von Parkscheinautomaten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Circa 50 Jahre alt - Trug dunkelblaue Jacke - Osteuropäische Erscheinung

Ermittlungsverfahren wegen des Trickdiebstahls und des räuberischen Diebstahls wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung der Tat und weist nochmals darauf hin, in solchen Vorgängen achtsam zu sein, um etwaige Taten vorzubeugen.

