POL-PDNW: Verfolgungsfahrt

Wegen eines defekten Rücklichts sollte gestern (10.02.25) gegen 21:15 Uhr ein Pkw in Bockenheim an der Weinstraße angehalten werden. Die Anhaltesignale am Funkstreifenwagen wurden jedoch wieder ausgeschaltet, weil der Fahrer des zu kontrollierenden Autos die Ortslage verlassen und nun auf der Kreisstraße zwischen Bockenheim und Obrigheim fuhr. In Obrigheim schalteten die Polizeibeamten erneut die Anhalteaufforderung "Stopp". Daraufhin wurde das vorausfahrende Fahrzeug beschleunigt; der Fahrer versuchte augenscheinlich, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt führte durch mehrere Straßen. In der Ortslage Obrigheim hielt der Fahrer schließlich an und versuchte zu Fuß zu entkommen, was ihm allerdings nicht gelang. Er konnte eingeholt und festgehalten werden. Als Grund für den "Fluchtversuch" gab der 19 Jahre alte Fahrer an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ermittelt wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.

