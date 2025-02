Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gartenschuppen aufgebrochen

Lambrecht (ots)

In der Zeit von Sonntag, 09.02.2025, ca. 16:00 Uhr bis Montag, 10.02.2025, ca. 08:00 Uhr, wurde in Lambrecht in der Straße "Auf den Wergen" in einen Gartenschuppen eingebrochen. Die Tür wurde offensichtlich mittels Werkzeug aufgebrochen und mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

