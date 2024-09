Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Rheindürkheim - Tatrekonstruktion nach Tötungsdelikt im Juni - gemeinsame Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des PP Mainz

Mainz-Rheindürkheim (ots)

In Rahmen der Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt am 15. Juni 2024 in Worms-Rheindürkheim am dortigen Rheinufer, führte die Staatsanwaltschaft Mainz und die Kriminalpolizei Mainz am Dienstagnachmittag eine Tatrekonstruktion durch.

Ziel der Tatrekonstruktion war es, den möglichen Tatablauf aufzuklären und Erkenntnisse zu erlangen um tatrelevante Handlungen tatbeteiligten Personen zuzuordnen.

Während der Tatrekonstruktion war der betroffene Bereich am Rheinufer in Rheindürkheim weiträumig abgesperrt. Die Polizei filmte die Abläufe mit tragbaren Kameras und einer Drohne aus der Luft. Mit einem Boot sicherten Einsatzkräfte auch vom Wasser aus die Szenerie.

Die Erkenntnisse aus dieser Tatrekonstruktion werden in den weiteren Ermittlungen Berücksichtigung finden; weitere Einzelheiten zu dem Inhalt und den Ergebnissen der Maßnahme sind mit Blick auf den gegenwärtigen Stand der Ermittlungen derzeit nicht möglich.

