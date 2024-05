FW Stuttgart: - PKW fährt gegen Hauswand - Eine Person in eine Klinik verbracht

Stuttgart (ots) - - Buttersäure in Metzgerei versprüht - Glasscheibe durch Feuerwehr gesichert - Drei betroffene Personen, keine Verletzten Am Dienstagmorgen gegen 07:35 Uhr alarmierten Mitarbeiter einer Metzgerei in der Kornbergstraße in Stuttgart-West die Feuerwehr. In der Metzgerei war durch unbekannte Personen Buttersäure versprüht und eine Glasscheibe ...

mehr