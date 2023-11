Polizei Köln

POL-K: 231102-3-K Paketdienst-Mitarbeiter bei mutmaßlichem Handy-Diebstahl ertappt - Polizisten stellen bei Wohnungsdurchsuchungen Drogen sicher

Köln (ots)

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln haben Polizeikräfte in der Nacht auf Donnerstag (2. November) die Wohnungen und Pkw von zwei 36 Jahre alten Zustellern eines an der Richard-Byrd-Straße in Ossendorf ansässigen Paketdiensts durchsucht. Bei den Durchsuchungen in Longerich und in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) stellten die Ermittler unter anderem mehrere originalverpackte Handys und iPads, Kokain, Drogenzubehör und einen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 53 prüft derzeit, ob die Verdächtigen auch für weitere Diebstähle der letzten Monate in Betracht kommen.

Gegen Mitternacht hatte der firmeneigene Sicherheitsdienst des Unternehmens die Polizei alarmiert. Unmittelbar zuvor sollen die beiden Angestellten sechs Mobiltelefone aus Versandkartons entnommen und eingesteckt haben. Noch vor Ort stellten die Beamten bei den Verdächtigen mehrere tausend Euro in bar sicher. (cg/kk)

