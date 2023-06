Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Apolda (ots)

Ein 37-jähriger Moldawier und ein 25-jähriger Rumäne drangen gestern kurz nach Mitternacht gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Erfurter Straße in Apolda ein. Die beiden Männer waren sehr stark alkoholisiert und wollten sich nach eigenen Angaben in dem Studio anmelden. Sie erhielten einen Platzverweis und mussten das Gelände verlassen. Nur wenige Meter vom Fitnessstudio entfernt, rissen die beiden Männer dann ein Halteverbotsschild aus seiner Verankerung. Die hinzugerufene Polizei veranlasste einen Atemalkoholtest und erstatte Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

