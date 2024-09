POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Unfall gesucht

Schüttorf (ots) - Am Dienstag, zwischen 15:15 und 15:25 Uhr kam es in der Föhnstraße in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer BMW parkte neben der dortigen Sparkasse. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug hielt in der Föhnstraße vermutlich kurz daneben an und öffnete eine Tür. Diese Tür schlug in die Seite des PKW und verursachte dort einen Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in ...

mehr