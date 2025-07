Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Container aufgebrochen

Seevetal (ots)

Im Ortsteil Eddelsen haben Diebe am Montagmorgen, 14.7.2025, gegen 1:00 Uhr, zwei Container auf dem Gelände eines Kieswerks am Bäcker-Busch-Weg aufgebrochen. Nachdem drei Personen den Zaun überstiegen hatten, hebelten sie die Container auf und durchsuchten sie. Sie erbeuten Kleingeld, ein Tablet und ein Smartphone.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu Containeraufbrüchen, die in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen in Hittfeld in den Straßen Bosteler Feld und Rieselwiesen stattgefunden haben. Auch hier wurden Container auf einem Firmengelände und einer Baustelle aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Werkzeuge, Messgeräte und ein Laptop. Der Gesamtschaden liegt bei rund 10.000 EUR.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell