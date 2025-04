Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu Zeugen nach Einbruch gesucht

Immelborn (ots)

Im Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Firma in der Straße "Gewerbepark am Bahnhof" in Immelborn in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen gab es einen länderübergreifenden Ermittlungserfolg. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemeldung des Polizeipräsidiums Ulm (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6010192).

