POL-UL: (UL/DAU) Dornstadt/Daun - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei -

Sechs mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft / Tatverdächtige zu einem Einbruch in Dornstadt ermittelt.

Anfang März kam es in Dornstadt zum Einbruch bei einer Firma. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5982244). Durch umfangreiche Ermittlungen sowie einer Auswertung von Spuren ergaben sich nun konkrete Hinweise auf die mutmaßlichen Täter. Am Dienstag (08.04.2025) führte die Kriminalpolizei Ulm Durchsuchungsmaßnahmen in Hinterweiler bei Daun in Rheinland-Pfalz durch. Dabei bekamen sie auch Unterstützung durch die Kriminalpolizei Trier. Bei der Durchsuchung einer Wohnung und von Fahrzeugen fanden die Ermittler zahlreiche Beweismittel. Darunter befand sich auch mutmaßliches Diebesgut, das einem Einbruch vom vergangenen Wochenende in Barch-Immelborn in Thüringen zugeordnet werden konnte. Dort wurde aus einer Firma, ähnlich wie in Dornstadt, Hartmetall aus einer Firma gestohlen. Die Ermittler nahmen die sechs rumänischen Tatverdächtigen im Alter von 25 bis 44 Jahren vorläufig fest. Am Mittwoch (09.04.2025) wurden die Tatverdächtigen dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser eröffnete den Beschuldigten die gegen sie durch das Amtsgericht Ulm zuvor ergangenen Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Zum Tatvorwurf machten die Beschuldigten bislang keine Angaben. Die vier Männer und zwei Frauen befinden sich nun in Untersuchungshaft und wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Michael Bichofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Joachim Schulz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

