Am Wochenende drangen Unbekannte in eine Firma in Dornstadt ein.

In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag 11.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in eine Firma in der Dieselstraße. Im Gebäude hebelten sie mehrere Automaten, darunter einen Getränkeautomaten sowie einen Kaffeeautomaten auf und entnahmen das Bargeld. In den Fertigungshallen fanden sie hochwertiges Werkzeug und Hartmetall-Rohlinge. Auch das machten sie zu ihrer Beute. Da die Täter rund 1000 kg Hartmetall stahlen flüchteten sie vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder Transporter. Der Polizeiposten Dornstadt (Tel. 07348/96790) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Wochenende in der Dieselstraße in Dornstadt verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

