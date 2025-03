POL-UL: (GP) Uhingen-Sparwiesen - Ein Toter bei Brand eines Hauses

Ulm (ots) - Glücklicherweise unverletzt blieb am frühen Sonntagmorgen ein 22 Jahre alter Mann, der nicht angeschnallt mit seinem Pkw gegen eine Hausfassade in Rechberghausen geprallt war. Er war gegen 00:38 Uhr mit seinem BMW auf der L 297 von Wäschenbeuren her kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund überhöhter ...

