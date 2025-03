Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Fahrt unter Drogeneinfluss endet an Fahrschulfassade

Ulm (ots)

Glücklicherweise unverletzt blieb am frühen Sonntagmorgen ein 22 Jahre alter Mann, der nicht angeschnallt mit seinem Pkw gegen eine Hausfassade in Rechberghausen geprallt war. Er war gegen 00:38 Uhr mit seinem BMW auf der L 297 von Wäschenbeuren her kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Bordstein und schanzte durch eine Hecke gegen die Fassade einer Fahrschule. Eine entgegenkommende Fahrzeuglenkerin konnte zuvor nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem BMW verhindern. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die alarmierten Polizeibeamten fest, dass der 22-jährige zum einen keinen Führerschein besitzt und zum anderen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde in einem Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf 12.500 Euro. Vielleicht erhält der junge Fahrer, wenn er sich bei der Fahrschule wegen der Regulierung des entstandenen Schadens an der Fassade meldet, eine Beratung darüber, ob, wie und wann er frühestens nach diesem Vorfall in den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis kommen kann.

