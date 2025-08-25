Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Wingeshausen) (ots)

In Wingeshausen sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22.08.2025) zwei E-Bikes aus einer Gartenhütte gestohlen worden.

Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einer hinter einem Einfamilienhaus gelegenen Hütte an der alten Landstraße. Anschließend nahmen sie die Räder der Marken Canyon (Modell Spectral on in schwarz) und Focus (in der Farbe grau) mit.

Der Beuteschaden liegt bei rund 7.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, um Hinweise unter der 02751/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell